На Кубани по вине пьяного водителя в ДТП пострадали два ребенка

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе 20 декабря произошло ДТП, в котором пострадали два ребенка

Авария произошла около 16:00 на улице Красной в станице Воронежской. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и опрокинулась.

Сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование, которое показало, что водитель «жигулей» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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В ДТП пострадали два пассажира: 12-летний и 7-летний мальчики. Их госпитализировали с трамвами в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили порталу Юга.ру 21 декабря в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Ейске вечером 18 декабря водитель сбил насмерть 23-летнюю девушку-пешехода, на следующий день в Кавказском районе автобус с призывниками столкнулся с легковушкой, один человек погиб.

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Всего на дорогах Краснодарского края с 18 по 20 декабря сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 45 ДТП. В них погибли 5 человек, еще 59 получили травмы различной степени тяжести.

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