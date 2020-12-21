«Ростелеком» изменил стоимость проводного радиовещания

Изменения в тарифах проводного радиовещания для физических и юрлиц вступят в силу 1 января 2021 года

Речь идет об абонентах-физлицах Республики Адыгея, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края. Стоимость доступа к сети проводного радиовещания и предоставление абонентской радиоточки в месяц составит 200 рублей.

Для физлиц на территории Республики Дагестан стоимость услуг «Предоставление доступа к сети проводного радиовещания» и «Предоставление в пользование абонентской радиоточки, в месяц» составит 170 рублей. Подробнее можно узнать по телефону 88001000800.