«Ростелеком» изменил стоимость проводного радиовещания
Изменения в тарифах проводного радиовещания для физических и юрлиц вступят в силу 1 января 2021 года
Речь идет об абонентах-физлицах Республики Адыгея, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского края. Стоимость доступа к сети проводного радиовещания и предоставление абонентской радиоточки в месяц составит 200 рублей.
Для физлиц на территории Республики Дагестан стоимость услуг «Предоставление доступа к сети проводного радиовещания» и «Предоставление в пользование абонентской радиоточки, в месяц» составит 170 рублей. Подробнее можно узнать по телефону 88001000800.
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Для юрлиц Волгоградской и Ростовской областей и Краснодарского края стоимость услуг «Предоставление доступа к сети проводного радиовещания» и «Предоставление в пользование абонентской радиоточки, в месяц» составит 200 рублей.
Для юрлиц в Адыгее, Дагестане, Астраханской области и Ставропольском крае стоимость тех же услуг составит 170 рублей. Подробнее можно узнать по телефону 88002003000.
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