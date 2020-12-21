В Краснодаре пьяный мужчина угнал машину и устроил ДТП

Краснодарский край

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В Краснодаре полицейские задержали мужчину, который угнал у друга машину и попал в ДТП

В полицию Краснодара обратилась местная жительница, которая рассказала, что сдала свою машину в аренду краснодарцу. Спустя некоторое время мужчина позвонил ей и признался, что его знакомый взял автомобиль без разрешения и попал на нем в ДТП.

Полицейские установили местонахождение мужчины и задержали его на улице имени Жигуленко. В отделе полиции ранее не судимый 29-летний краснодарец пояснил, что выпил и сел за руль арендованной машины без разрешения. По дороге он не справился с управлением и наехал на бордюр.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Напомним, ночью 28 ноября полицейские задержали молодого человека, который после драки пьяным угнал машину, съездил на ней в больницу, а потом разбил.

Краснодар Полиция Угоны

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