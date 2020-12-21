«РН-Краснодарнефтегаз» завершило строительство Троицкой компрессорной станции
«РН-Краснодарнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти», завершило строительство Троицкой компрессорной станции на Анастасиевско-Троицкой группе месторождений
Производительность станции по газу составит 300 млн кубометров в год.
На станцию будет поступать попутный нефтяной и низконапорный газлифтный газ для компримирования (повышения давления) и подачи на объект подготовки газа с последующей транспортировкой потребителям (население и промышленные предприятия) юго-запада Краснодарского края.
Ввод в эксплуатацию Троицкой компрессорной станции позволит увеличить рациональное использование попутного нефтяного газа на Анастасиевско-Троицком месторождении до 95% и повысить реализацию газа на 200 млн кубометров в год. В денежном эквиваленте это более 775 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году «Роснефть» продлила лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых в пределах Анастасиевско-Троицкого нефтегазоконденсатного месторождения до 2073 года.
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