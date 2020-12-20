Жители Земли смогут увидеть «великое слияние» Юпитера и Сатурна

Планеты с точки зрения земного наблюдателя сблизятся на минимальное расстояние на небосводе — это будет самым близким соединением Юпитера и Сатурна примерно за 400 лет.

В среднем эти планеты сближаются раз в 20 лет, однако 21 декабря они приблизятся друг к другу на минимальное видимое расстояние с 1623 года — оно составит всего одну десятую градуса. Увидеть это можно будет примерно через час после захода Солнца в юго-западной части неба. Подробнее об этом явлении можно прочитать у «Медузы».

Российский астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени Штернберга Денис Денисенко рассказал телеканалу «360», что в 21 веке планеты сблизятся только дважды — в следующий раз это произойдет в 2080 году .

Ученый уточнил, что увидеть явление можно будет после захода солнца и только в ясную погоду. При этом через телескоп сближение Сатурна и Юпитера будет видно хорошо. Длиться это будет около 40-45 минут.