Жители Земли смогут увидеть «великое слияние» Юпитера и Сатурна

Краснодарский край

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Планеты Юпитер и Сатурн вечером 21 декабря сблизятся на минимальное расстояние за последние 400 лет

Планеты с точки зрения земного наблюдателя сблизятся на минимальное расстояние на небосводе — это будет самым близким соединением Юпитера и Сатурна примерно за 400 лет. 

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В среднем эти планеты сближаются раз в 20 лет, однако 21 декабря они приблизятся друг к другу на минимальное видимое расстояние с 1623 года — оно составит всего одну десятую градуса. Увидеть это можно будет примерно через час после захода Солнца в юго-западной части неба. Подробнее об этом явлении можно прочитать у «Медузы».

Российский астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени Штернберга Денис Денисенко рассказал телеканалу «360», что в 21 веке планеты сблизятся только дважды — в следующий раз это произойдет в 2080 году.

Ученый уточнил, что увидеть явление можно будет после захода солнца и только в ясную погоду. При этом через телескоп сближение Сатурна и Юпитера будет видно хорошо. Длиться это будет около 40-45 минут.

Чтобы найти планеты на небе, необходимо запомнить, где село Солнце, объяснил Денисенко. Как только наступят сумерки, нужно посмотреть на юго-западную сторону. Юпитер появится раньше, так как он ярче. По этой причине разглядеть Сатурн будет тяжелее.

Космос

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