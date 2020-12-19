На Кубани в ковидных госпиталях скончались еще 11 человек

Напомним, на Кубани за минувшие сутки зафиксировали 188 новых случаев COVID-19 и 11 летальных исходов. Позже в оперштабе рассказали подробности о погибших пациентах.

Так, в краевой клинической больнице № 1 скончались два человека: 76-летний житель Кущевского района и 68-летняя жительница Сочи. У обоих был диагностированный ковид. Мужчина также страдал гипертонией и хронической болезнью почек, у женщины были в анамнезе желчнокаменная болезнь, гипертония и сахарный диабет.

Четыре пациента с коронавирусом умерли в Сочи. Трое из них скончались в инфекционной больнице № 2, еще один человек умер в горбольнице № 5.

В инфекционной больнице скончались 70-летний мужчина с гипертонией, ишемией, хронической почечной недостаточностью, 57-летняя женщина с гипертонией и 67-летний мужчина, который также страдал гипертонией и сахарным диабетом. В горбольнинице № 5 умерла 74-летняя женщина. У пациентки были гипертония и хроническая сердечная недостаточность.