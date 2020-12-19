На Кубани в ковидных госпиталях скончались еще 11 человек
Власти Краснодарского края 19 декабря сообщили о смерти 11 пациентов с коронавирусом
Напомним, на Кубани за минувшие сутки зафиксировали 188 новых случаев COVID-19 и 11 летальных исходов. Позже в оперштабе рассказали подробности о погибших пациентах.
Так, в краевой клинической больнице № 1 скончались два человека: 76-летний житель Кущевского района и 68-летняя жительница Сочи. У обоих был диагностированный ковид. Мужчина также страдал гипертонией и хронической болезнью почек, у женщины были в анамнезе желчнокаменная болезнь, гипертония и сахарный диабет.
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Четыре пациента с коронавирусом умерли в Сочи. Трое из них скончались в инфекционной больнице № 2, еще один человек умер в горбольнице № 5.
В инфекционной больнице скончались 70-летний мужчина с гипертонией, ишемией, хронической почечной недостаточностью, 57-летняя женщина с гипертонией и 67-летний мужчина, который также страдал гипертонией и сахарным диабетом. В горбольнинице № 5 умерла 74-летняя женщина. У пациентки были гипертония и хроническая сердечная недостаточность.
Седьмой летальный случай зафиксировали в Ейской ЦРБ. Там врачи не смогли спасти 54-летнего жителя Ейска. У мужчины имелись гипертония и сахарный диабет. Восьмой пациент умер в Тихорецкой ЦРБ. Им оказался 64-летний житель Новопокровского района, который болел гипертонией.
В Лабинской ЦРБ скончался 61-летний житель района с гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.
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В Северской ЦРБ за сутки зарегистировали две смерти. Там скончались два местных жителя: 45-летний мужчина с внебольничной двусторонней пневмонией и 66-летний пациент с гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.
Всего за время пандемии на Кубани официально зарегистировали 25 тыс. 482 больного COVID-19. По официальным данным за весь период умерли 773 человек.
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