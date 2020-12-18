ТНТ объявил о закрытии телепроекта «Дом-2»

Телеканал ТНТ 18 декабря объявил, что закроет телепроект «Дом-2», который шел 16 лет

О закрытии самого продолжительного в мире ежедневного реалити-шоу «Дом-2» сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря.

«Дом-2» — российское реалити-шоу, которое стало продолжением шоу «Дом». Телепроект впервые показали на экранах 11 мая 2004 года. За 16 лет его ведущими были Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова и другие. Всего на сегодняшний день вышло 6 тыс. 65 выпусков шоу.

Напомним, в 2018 году мэрия Москвы изъяла земельный участок, на котором проходили съемки «Дома-2». На участке планировали построить дорогу.