Путин пообещал семьям с детьми выплату в 5 тыс. рублей к Новому году. Как получить деньги?

Портал Юга.ру разобрался, как родителям получить новогоднюю выплату на ребенка, которую пообещал накануне президент России Владимир Путин

Напомним, накануне в прямом эфире прошла традиционная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В конце мероприятия он объявил о дополнительных выплатах для семей с детьми до 7 лет.

По словам президента, «подарок» от государства в размере 5 тыс. рублей на ребенка получат все российские семьи в качестве компенсации за отмененные новогодние мероприятия.

В Пенсионном фонде объяснили корреспонденту РИА «Новости», что деньги выплатят по принципу «социального казначейства». Это значит, что специально за ними обращаться никуда не надо — ПФР оформит и отправит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Тем, кто в этом году не подавал заявление на выплату пособия на ребенка до 3 лет или на единовременную выплату на ребенка от 3 до 16 лет, могут оставить заявку на сайте госуслуг либо в отделениях Пенсионного фонда до 1 апреля .

«Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. Родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет», — уточнили в ПФР. Премьер-министр России Михаил Мишустин добавил, что заявление рассматрят максимум в течение пяти дней . «Подарок» от государства получат около 15 млн детей, на это из резервного фонда направили более 73,5 млрд рублей, написал RT.

Так как Мишустин поручил организовать выплату «в максимально короткие сроки», отделения Пенсионного фонда будут работать для приема заявлений в эти выходные — 19 и 20 декабря , рассказали в пресс-службе Минтруда РФ.