В Сочи мужчина украл туалетную воду Chanel и подарил ее маме

Краснодарский край

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В декабре в Сочи раскрыли кражу парфюма из сетевого магазина

Администратор одного из сетевых парфюмерных магазинов в поселке Блиново обратился в дежурную часть и сообщил, что неизвестный похитил с витрины Chanel. Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.

Сотрудники полиции опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. В результате установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Мужчину задержали на улице и доставили в участок. В беседе с полицейскими он признался в содеянном и пояснил, что парфюм подарил маме.

Похищенное изъяли, на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), сообщили в пресс-службе УВД по Сочи 17 декабря.

Как писали Юга.ру, в 2019 году житель Каневского района украл у соседа пихту, чтобы подарить ее знакомому на Новый год.

Кражи Полиция Сочи

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