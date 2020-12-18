В Сочи мужчина украл туалетную воду Chanel и подарил ее маме
В декабре в Сочи раскрыли кражу парфюма из сетевого магазина
Администратор одного из сетевых парфюмерных магазинов в поселке Блиново обратился в дежурную часть и сообщил, что неизвестный похитил с витрины Chanel. Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.
Сотрудники полиции опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. В результате установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель. Мужчину задержали на улице и доставили в участок. В беседе с полицейскими он признался в содеянном и пояснил, что парфюм подарил маме.
Похищенное изъяли, на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), сообщили в пресс-службе УВД по Сочи 17 декабря.
Как писали Юга.ру, в 2019 году житель Каневского района украл у соседа пихту, чтобы подарить ее знакомому на Новый год.
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