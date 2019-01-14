Житель Кубани украл у соседа пихту, чтобы подарить ее знакомому на Новый год

Полицейские Каневского района задержали местного жителя, подозреваемого в краже кавказской пихты у соседа

В полицию обратился местный житель и рассказал, что у него укралиметровую пихту, которая росла возле забора его дома 12 лет. На том месте осталась только яма, сумма ущерба составила 16 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и заметили, что от ямы идет дорожка из осыпавшихся иголок, следы вели к дому на соседней улице. По подозрению в краже правоохранители задержали 35-летнего местного жителя.