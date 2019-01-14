Житель Кубани украл у соседа пихту, чтобы подарить ее знакомому на Новый год

Краснодарский край

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Полицейские Каневского района задержали местного жителя, подозреваемого в краже кавказской пихты у соседа

В полицию обратился местный житель и рассказал, что у него укралиметровую пихту, которая росла возле забора его дома 12 лет. На том месте осталась только яма, сумма ущерба составила 16 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и заметили, что от ямы идет дорожка из осыпавшихся иголок, следы вели к дому на соседней улице. По подозрению в краже правоохранители задержали 35-летнего местного жителя.

Во время проверки установлено, что мужчина украл пихту, вырвав деревно с корнем из земли, чтобы подарить своему знакомому к новогодним праздникам. Пихту обнаружили во дворе дома и вернули хозяину.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, житель Тихорецкого района украл у пенсионерки вино, чтобы отдохнуть на праздниках.

Каневской район Кражи Полиция
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