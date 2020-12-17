Путин рассказал, какие книги читает своим внукам
Президент России Владимир Путин 17 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, какие книги читает своим внукам
О том, что у главы государства есть внуки, официально стало известно в 2017 году. Однако рассказывать какие-либо подробности о них Путин не хотел. «Стоит мне назвать только имя, возраст, как их сразу идентифицируют, и им это принесет ущерб», объяснил президент. Позже он признавался, что ему не хватает времени на общение с внуками.
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В 2020 году глава государства в двух интервью упоминал о внуках. Так, журналисту Павлу Зарубину он рассказал, что они звонят ему на работу и могут дозвониться в рабочий кабинет.
В другом интервью Путин 4 минуты говорил о своих дочерях и внуках. Однако на вопрос сколько у него внуков, президент отказался отвечать.
17 декабря прошла традиционная прямая линия с президентом. На пресс-конференции журналисты спросили у Путина, какие книги он читает своим внукам, написал RT.
По словам президента, он читает внукам произведения Самуила Маршака.
«Маршака, например... "Двенадцать месяцев". Есть другие хорошие произведения наших, российских, советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — ответил Путин.
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