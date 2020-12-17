Путин рассказал, какие книги читает своим внукам

О том, что у главы государства есть внуки , официально стало известно в 2017 году. Однако рассказывать какие-либо подробности о них Путин не хотел . «Стоит мне назвать только имя, возраст, как их сразу идентифицируют, и им это принесет ущерб», объяснил президент. Позже он признавался, что ему не хватает времени на общение с внуками.

В 2020 году глава государства в двух интервью упоминал о внуках. Так, журналисту Павлу Зарубину он рассказал, что они звонят ему на работу и могут дозвониться в рабочий кабинет.

В другом интервью Путин 4 минуты говорил о своих дочерях и внуках. Однако на вопрос сколько у него внуков, президент отказался отвечать.