Путин рассказал, какие книги читает своим внукам

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Президент России Владимир Путин 17 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, какие книги читает своим внукам

О том, что у главы государства есть внуки, официально стало известно в 2017 году. Однако рассказывать какие-либо подробности о них Путин не хотел. «Стоит мне назвать только имя, возраст, как их сразу идентифицируют, и им это принесет ущерб», объяснил президент. Позже он признавался, что ему не хватает времени на общение с внуками.

Читайте также:

В 2020 году глава государства в двух интервью упоминал о внуках. Так, журналисту Павлу Зарубину он рассказал, что они звонят ему на работу и могут дозвониться в рабочий кабинет.

В другом интервью Путин 4 минуты говорил о своих дочерях и внуках. Однако на вопрос сколько у него внуков, президент отказался отвечать.

Читайте также:

17 декабря прошла традиционная прямая линия с президентом. На пресс-конференции журналисты спросили у Путина, какие книги он читает своим внукам, написал RT.

По словам президента, он читает внукам произведения Самуила Маршака.

«Маршака, например... "Двенадцать месяцев". Есть другие хорошие произведения наших, российских, советских авторов. Сказки у нас очень хорошие», — ответил Путин.

Владимир Путин Дети Литература Семья

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин рассказал, какие книги читает своим внукам
На проект рекультивации мусорного полигона в Анапе хотят потратить 60 млн рублей
«Краснодар» обыграл «Уфу» в последнем матче этого года
В Краснодаре «Большому острову» присвоили статус особо охраняемой природной территории
Путин решил компенсировать отмененные елки выплатами по 5 тыс. рублей семьям с детьми до 7 лет
В мэрии Краснодара появилось еще одно ведомство. Его возглавил уволенный осенью вице-мэр города

Лента новостей

Партнерский

Как комиссионки охраняют природу? 5 сетей в Краснодаре

Партнерский

Казаки Сахалина: «Наши двери открыты для близких по духу людей»

«Дорога в один конец»

Почему кубанский блогер сбежал из России в Германию

Реклама на портале