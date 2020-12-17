В конце рабочей недели на Кубани похолодает до -5 °C

В первой половине дня 17 декабря в крае возможны небольшие осадки, преимущественно снег. Также синоптики предупредили о тумане и гололеде. Столбики термометров днем поднимутся до 0-5 °C, на Черноморском побережье — до 11 °С. Ветер 4-9 м/с.

18 и 19 декабря в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями и в основном без осадков. Ночью температура опустится до -5...0 °C, днем — 1-6 °C. Ветер 4-9 м/с, на побережье Черного моря он будет несколько сильнее — до 9-14 м/с. В южной части региона ночью ожидается 0-5 °C, днем 5-10 °C.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в субботу возможен небольшой дождь, который к ночи сменится снегом. В дневные часы термометры покажут 1-3 °С, однако ощущаться это будет как минус.

Как писали Юга.ру, 17 декабря глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что зима в России становится короче.