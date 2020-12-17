Более 25 тысяч жителей Кубани заразились ковидом за время пандемии
Власти Краснодарского края 17 декабря сообщили о 185 новых случаях заражения COVID-19 и 13 летальных исходах
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки COVID-19 подтвердился у 28 тыс. 214 человек. Еще 587 заболевших умерли, а 26 тыс. 440 пациентов выписали с выздоровлением, написал RT.
Всего к 17 декабря в стране официально зарегистировали 2 млн 762 тыс. 668 случаев коронавируса. За весь период COVID-19 стал причиной смерти 49 тыс. 151 человек. Выздоровели 2 млн 202 тыс. 540 инфицированных.
Самый большой суточный прирост заболевших зафиксировали в Москве — 6 тыс. 711, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 763, в Московской области — 1 тыс. 471.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация сложилась следующая: Ростовская область — 387, Крым — 351, Ставропольский край — 238, Краснодарский край — 185, Дагестан — 153, Чечня — 141, Кабардино-Балкария — 101, Адыгея — 97, Карачаево-Черкесия — 92, Ингушетия — 88, Северная Осетия — 88, Севастополь — 76.
Как уточнили в оперштабе Кубани, в числе 185 заболевших 89 мужчин и 96 женщин. Также ковид подтвердился у 3 детей. Возраст пациентов — от 3 до 89 лет.
Как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 59;
- в Туапсинском районе — 15;
- в Новороссийске — 14;
- в Белореченском, Тимашевском и Павловском районах — по 8;
- в Лабинском районе — 7;
- в Армавире, Гулькевичском и Красноармейском районах — по 6;
- в Ейском районе, Сочи и Анапе — по 5;
- в Горячем Ключе, Новокубанском и Мостовском районах — по 4;
- в Выселковском районе — 3;
- в Геленджике, Кавказском, Калининском, Отрадненском, Приморско-Ахтарском, Староминском, а также Успенском районах — по 2;
- в Кореновском, Каневском, Курганинском и Славянском районах — по 1.
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За весь период пандемии на Кубани диагноз COVID-19 подтвердился у 25 тыс. 107 человек, в том числе у 2 тыс. 118 детей. Показатель заболеваемости достиг 442,4 случаев на 100 тыс. населения региона.
В краевом минздраве уточнили, что уже 16 тыс. 987 пациентов выздоровели (+142 за сутки), а 750 человек не удалось спасти (+13 новых летальных случаев). Еще 130 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 — на ЭКМО.
К 17 декабря 120 тыс. 264 жителя Кубани с подозрением на коронавирус обратились к медикам. В стационарах с неподтвержденным диагонозом лечатся 5 тыс. 945 человек, еще 9 тыс. 841 наблюдается в поликлиниках. В лабораториях региона провели 1 млн 910 тыс. 345 исследований на COVID-19, из них 13 тыс. 968 — за последние сутки.
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