В мессенджерах появились предупреждения об ужесточении ковидного режима на Кубани. Оперштаб назвал их фейком

В декабре в мессенджерах начали распространять сообщения о том, что на оперштабе по противодействию коронавирусу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев постановил с 28 декабря 2020 года до 17 января 2021-го закрыть все офисы, школы, фитнес-центры, торговые центры, кинотеатры, театры и другие организации. Кроме того, в сообщениях говорилось, что якобы детсады будут работать только на 50%, а в МФЦ услуги смогут получить исключительно юрлица.

Оперштаб Кубани 16 декабря в своих соцсетях прокомментировал эти сообщения и назвал их фейком. Власти заверили, что регионе сейчас не собираются вводить никаких дополнительных ограничений, связанных с ковидом. В том числе в крае не закроют:

офисы, работающие с физлицами;

школы и детские сады;

фитнес-центры;

спортивные объекты;

учрежденя допобразования (государственного и частного);

торговые центры;

магазины;

парикмахерские и косметологические центры.

При этом закрытыми останутся кинотеатры и театры. Также под запретом массовые мероприятия.