В мессенджерах появились предупреждения об ужесточении ковидного режима на Кубани. Оперштаб назвал их фейком
Оперштаб Краснодарского края 16 декабря назвал ложной информацию из мессенджеров о дополнительных ограничениях, которые якобы введут в регионе из-за коронавируса
В декабре в мессенджерах начали распространять сообщения о том, что на оперштабе по противодействию коронавирусу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев постановил с 28 декабря 2020 года до 17 января 2021-го закрыть все офисы, школы, фитнес-центры, торговые центры, кинотеатры, театры и другие организации. Кроме того, в сообщениях говорилось, что якобы детсады будут работать только на 50%, а в МФЦ услуги смогут получить исключительно юрлица.
Оперштаб Кубани 16 декабря в своих соцсетях прокомментировал эти сообщения и назвал их фейком. Власти заверили, что регионе сейчас не собираются вводить никаких дополнительных ограничений, связанных с ковидом. В том числе в крае не закроют:
- офисы, работающие с физлицами;
- школы и детские сады;
- фитнес-центры;
- спортивные объекты;
- учрежденя допобразования (государственного и частного);
- торговые центры;
- магазины;
- парикмахерские и косметологические центры.
При этом закрытыми останутся кинотеатры и театры. Также под запретом массовые мероприятия.
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