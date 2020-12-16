В мессенджерах появились предупреждения об ужесточении ковидного режима на Кубани. Оперштаб назвал их фейком

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 16 декабря назвал ложной информацию из мессенджеров о дополнительных ограничениях, которые якобы введут в регионе из-за коронавируса

В декабре в мессенджерах начали распространять сообщения о том, что на оперштабе по противодействию коронавирусу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев постановил с 28 декабря 2020 года до 17 января 2021-го закрыть все офисы, школы, фитнес-центры, торговые центры, кинотеатры, театры и другие организации. Кроме того, в сообщениях говорилось, что якобы детсады будут работать только на 50%, а в МФЦ услуги смогут получить исключительно юрлица.

Оперштаб Кубани 16 декабря в своих соцсетях прокомментировал эти сообщения и назвал их фейком. Власти заверили, что регионе сейчас не собираются вводить никаких дополнительных ограничений, связанных с ковидом. В том числе в крае не закроют:

  • офисы, работающие с физлицами;
  • школы и детские сады;
  • фитнес-центры;
  • спортивные объекты;
  • учрежденя допобразования (государственного и частного);
  • торговые центры;
  • магазины;
  • парикмахерские и косметологические центры.

При этом закрытыми останутся кинотеатры и театры. Также под запретом массовые мероприятия.

Коронавирус Краснодар Фейк

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