В России вакцинацию от ковида включат в национальный календарь прививок

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистировали в августе в России. По словам президента Владимира Путина, одна из его дочерей в числе добровольцев испытала на себе препарат. В декаброе Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения от COVID-19, а спустя неделю в регионы отправили первые партии вакцины. Так, например, Кубань 9 декабря получила 1,2 тыс. доз препарата.

Читайте также:

Как объяснили порталу Юга.ру в оперативном штабе Адыгеи, широкое производство вакцины в стране начнется с середины января 2021 года, после чего привиться смогут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет.

15 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание президиума координационного совета. По итогам собрания он поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок. Россияне смогут привиться по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности, уточнили 16 декабря на сайте кабмина.

Мишустин поручил до 17 декабря внести изменения в приказ Минздрава РФ «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Читайте также:

Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко должен держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников, добавил RT. А Роспотребнадзору поручено продолжать вести постоянный мониторинг эпидситуации и информировать правительство о выявленных рисках, написал телеканал «360».

Вакцинация Коронавирус Михаил Мишустин Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В России вакцинацию от ковида включат в национальный календарь прививок
Вратаря «Краснодара» Сафонова номинировали на звание лучшего футболиста 2020 года
В Сочи инспектор по труду в качестве взятки неделю отдохнул с семьей в санатории и получил за это 7 лет колонии строгого режима
В Адыгее бизнесмена осудили за обрушение остановки, из-за чего погибла женщина
Чиновников в России обяжут платить штрафы до 150 тыс. рублей за оскорбление граждан
В мессенджерах появились предупреждения об ужесточении ковидного режима на Кубани. Оперштаб назвал их фейком

Лента новостей

«Дорога в один конец»

Почему кубанский блогер сбежал из России в Германию

Партнерский

100 лет обучения

С чего начинался и чем живет сейчас Кубанский государственный медицинский университет

Как застраховаться от коронавируса

Объясняет специалист Юлия Толчаева

Реклама на портале