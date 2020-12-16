В России вакцинацию от ковида включат в национальный календарь прививок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок
Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистировали в августе в России. По словам президента Владимира Путина, одна из его дочерей в числе добровольцев испытала на себе препарат. В декаброе Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения от COVID-19, а спустя неделю в регионы отправили первые партии вакцины. Так, например, Кубань 9 декабря получила 1,2 тыс. доз препарата.
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Как объяснили порталу Юга.ру в оперативном штабе Адыгеи, широкое производство вакцины в стране начнется с середины января 2021 года, после чего привиться смогут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет.
15 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание президиума координационного совета. По итогам собрания он поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок. Россияне смогут привиться по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности, уточнили 16 декабря на сайте кабмина.
Мишустин поручил до 17 декабря внести изменения в приказ Минздрава РФ «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
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Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко должен держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации в регионах во время новогодних праздников, добавил RT. А Роспотребнадзору поручено продолжать вести постоянный мониторинг эпидситуации и информировать правительство о выявленных рисках, написал телеканал «360».
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