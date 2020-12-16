На Кубани нашли останки светящихся и пучеглазых рыб, которые жили 17 млн лет назад
Палеонтологи рассказали о находках, обнаруженных во время раскопок в Апшеронском районе летом 2020 года
Ученые Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН отправились в Краснодарский край для обследования местонахождения ископаемых. В июле и августе специалисты изучали палеобассейн с остатками фауны, развивавшейся на Земле 40, 30 и 11 млн лет назад. В институте уточнили, что мир животных в то время начал приобретать привычные формы: 30 млн лет назад в экосистеме уже присутствовали первые кабаны, предки зайцев и современных копытных. В районе 10 млн лет до нашей эры цветы начали опылять бабочки, которые имели то же строение, что и их нынешние собратья, а в морях обитали предки китов и акулы.
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В конце ноября в пресс-службе Палеонтологического института РАН рассказали об итогах полевых исследований в Крыму и на Кубани. Основные работы проходили на берегах реки Пшехи в Апшеронском районе, где находятся отложения нескольких древних океанов. Члены экспедиции нашли несколько сот экземпляров позднепалеогеновых рыб в так называемом тарханском ярусе [земляном срезе], которые жили там 17 млн лет назад.
Чаще всего ученым попадалась Vinciguerria merklini — некрупная светящаяся рыба. Такой особенностью обладали глубоководные организмы, поэтому ученые сделали вывод, что в этом месте палеобассейн имел большую глубину. Также специалисты нашли нетипичные для тарханской ихтифауны виды скумбрий, представителя вымершего рода Pinichthys и пучеглазых рыб-песчанок.
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Кроме того, во время экспедиции обнаружили несколько экземпляров древних насекомых и скелет взрослой среднесарматской камбалообразной рыбы. В институте считают, что это удача, так как обычно ученые находят только остатки погибших мальков камбалы, отметило издание «За Калужской заставой» в публикации, вышедшей 14 декабря.
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