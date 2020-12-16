«Семьи экономят на доставке до 25 часов в месяц». Юго-Западный Сбербанк рассказал о работе экосистемы в 2020 году
15 декабря председатель Юго-Западного Сбербанка Евгений Титов провел пресс-брифинг
Он рассказал СМИ Южного и Северо-Кавказского округов о приоритетных задачах регионального Сбера. Также выступали управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко и топ-менеджеры десяти регионов обслуживания Юго-Западного Сбербанка.
«В 2020 году Сбер полностью реализовал финансовую стратегию и выплатил рекордные для рынка РФ дивиденды. В 2020 году портфели Юго-Западного банка продолжили расти: на 1 декабря 2020 года совокупный кредитный портфель превысил 1,4 трлн рублей, совокупный портфель привлеченных средств составил более 1,3 трлн рублей. Наша активная работа с госпрограммами, своевременное предоставление мер поддержки физлицам и бизнесу, реализация клиентских стратегий ключевых партнеров в сферах недвижимости, АПК, ретейла, экспорта, а также практически 100-процентная цифровизация сервисов Сбера сделали это возможным», — сказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.
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Сбер расширил свое присутствие вне финансового рынка и вошел во многие цифровые индустрии. Теперь почти все услуги более чем 60 компаний экосистемы объединены брендом Сбер. В регионах работы Юго-Западного Сбербанка доступны уже более 120 сервисов экосистемы. Сбер развивает «бесшовный» клиентский путь и формирует уникальное предложение по цифровому портрету каждого клиента.
Компания продолжает масштабировать в РФ систему переводов от клиента к клиенту. Объем переводов в год в стране уже составляет более 22 трлн рублей, в ЮФО и Северном Кавказе за 11 месяцев 2020 года проведено 965 млн транзакций переводов по картам физлиц. «Выражение «переведи на Сбер» стало нарицательным», — заметил Титов.
Для физ- и юрлиц в СберБанк Онлайн доступны сотни операций, для которых раньше требовался личный визит в офис.
СберЛогистика, СберФуд и СберКот:
СберМаркет — сервис доставки товаров, он запущен в 19 городах во всех 11 регионах юга России и Северного Кавказа. Аналитики компании утверждают, что удаленные заказы позволяют семьям экономить до 25 часов в месяц на походы в магазины.
Среди южных городов за III квартал 2020 года в топ-10 по росту заказов в РФ вошли Краснодар (рост в 9 раз, № 9 в РФ) и Ростов-на-Дону (в 8,5 раза, № 10).
«Ощущаю себя суперменом, который помогает людям»:
«Наша бизнес-модель уже сейчас позволяет не только горожанам, но и жителям сельской местности пользоваться широким спектром сервисов. Если раньше ипотеку можно было оформить только через сервис ДомКлик или в специальных ипотечных центрах Сбербанка, то сейчас это возможно и в наших сельских офисах. Мы предлагаем жителям сельских территорий продукты экосистемы: онлайн-кинотеатр ОККО, СберМобайл, подписку на СберПрайм. Это расширяет возможности сельского населения. И мы планируем сделать жизнь на селе еще комфортнее», — заявила Татьяна Сергиенко.
Важным направлением остается взаимодействие с госсектором и бизнесом. Так, в Краснодаре в ряде клиник работает программный комплекс Voice2Med от ГК ЦРТ. Он формирует протоколы медицинских исследований по голосовому вводу.
«Сбербанк предлагает компаниям региона как финансовые, так и нефинансовые сервисы экосистемы. Каждый расширяет горизонты бизнеса. Например, консультанты компании экосистемы Сбера Strategy Partners помогли курорту Miracleon разработать стратегию и бизнес-планы для двух пятизвездочных отелей, которые будут работать для туристов круглогодично», — отметила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
С помощью Цифровой облачной платформы экосистема создает новые продукты (от SberCloud до девайса СберПортал), и скорость их вывода повысилась в семь раз. От применения искусственного интеллекта в РФ в ближайшие три года компания ожидает выгоду около 360 млрд рублей.
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