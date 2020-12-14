На Кубани снова зарегистрировали 10 смертей от коронавируса

Оперштаб Краснодарского края 14 декабря сообщил о смерти 10 пациентов ковид-госпиталей

Напомним, утром 14 декабря оперативный штаб Кубани сообщил о том, что коронавирус подтвердился у еще 180 жителей региона, а в больницах за сутки умерли 10 инфицированных пациентов. В первый раз столько летальных случаев в регионе зарегистрировали два дня назад, 12 декабря.

За минувшие сутки в Краснодаре в специализированной клинической инфекционной больнице скончались два пациента — жительница Выселковского района в возрасте 78 лет и 71-летний динчанин. Они находились на ИВЛ. Пенсионерка болела COVID-19, двусторонней пневмонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и нефропатией (болезнь почек). У жителя Динского района кроме ковида и двусторонней пневмонии были ишемия и атеросклероз.

Врачам краевого госпиталя ветеранов войн не удалось спасти 80-летнего краснодарца. Медики диагностировали у пациента двустороннюю ковидную пневмонию и патологии сердечно-сосудистой системы.

Четвертый летальный случай произошел в городской больнице № 3 Сочи. Там умерла 45-летняя жительница Туапсинского района с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Последние две недели женщина находилась на ИВЛ. У нее также была гипертония.

В инфекционной больнице № 3 Новороссийска скончался 80-летний житель города с воспалением легких, ковидом и гипертонией. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Еще один пациент умер в Крымской ЦРБ. Им оказался 74-летний житель Темрюкского района. Причина смерти пенсионера — ковидная пневмония. Течение болезни осложнялось сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Седьмой летальный случай зафиксировали в Красноармейской ЦРБ. Там от воспаления легких умер житель Славянска-на-Кубани в возрасте 43 лет. У мужчины были сахарный диабет и гипертония.

В Усть-Лабинской ЦРБ врачам не удалось спасти 66-летнего жителя района с двусторонней ковидной пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Еще два пациента за сутки скончались в Лабинской ЦРБ от коронавируса и двусторонней пневмонии. Это 68-летняя жительница Курганинска и 95-летняя пациентка из Отрадненского района. У последней также были сердечно-сосудистые патологии.