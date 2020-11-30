Вице-мэр Краснодара заразился COVID-19
Вице-мэр Краснодара Антон Смертин 30 ноября сообщил, что получил положительный тест на COVID-19
О положительном тесте на коронавирус вице-мэр Краснодара Антон Смертин сообщил сегодня в своем телеграм-канале. По его словам, он заразился в семье, а не на работе.
«Носите маски, пользуйтесь антисептиком, соблюдайте дистанцию, по возможности избегайте массовых мероприятий, а также тоски и уныния», — написал Смертин в своем телеграм-канале.
Это не первый случай заражения COVID-19 среди чиновников. 9 июля стало известно о коронавирусе у председателя гордумы Краснодара Веры Галушко. Затем инфекцию нашли у главы Мостовского района Сергея Ласунова и главы Красноармейского района Юрия Васина. Кроме того, в августе после лечения от коронавируса умер замглавы Горячего Ключа Николай Батманов.
В конце августа с COVID-19 в ККБ № 2 лежал мэр Краснодара Евгений Первышов. В начале октября глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что вылечился от коронавируса. В середине октября появилась информация о заражении вирусом мэра Анапы Василия Швеца.
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