Вице-мэр Краснодара заразился COVID-19

О положительном тесте на коронавирус вице-мэр Краснодара Антон Смертин сообщил сегодня в своем телеграм-канале. По его словам, он заразился в семье, а не на работе.

«Носите маски, пользуйтесь антисептиком, соблюдайте дистанцию, по возможности избегайте массовых мероприятий, а также тоски и уныния», — написал Смертин в своем телеграм-канале.