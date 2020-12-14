«Только безопасные развлечения». Видеосервис Wink объявил о специальной подписке «Новогодний Трансформер»
«Новогодний Трасформер» будет доступен при подключении к Wink в декабре и январе
Пакет включает 40 тыс. фильмов и сериалов из собственной коллекции Wink и подписок ViP Play, Disney, more.tv, English Club и других. Первые 30 дней подписка бесплатна, а после промо-периода клиенту подключается базовый тариф «Трансформер», который можно настроить под свои предпочтения и платить только за них.
Действующим подписчикам Wink в подарок на 30 дней предоставляется пакет «Новогодний» с тысячами фильмов и сериалов и дополнительными тематическими ТВ-каналами. Дополнительный бонус — скидка 15% на покупку и аренду фильмов и сериалов, не входящих в подписку, в том числе — на последние премьеры. Предложение действует для тарифов «Трансформер», «Максимум», «Премиум», «Для ценителей», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «КиноViP», «Твой премьерный» и «Для развлечений».
Из карантина с любовью:
«Главная задача Wink — создать правильное новогоднее настроение. Для этого он предлагает в качестве ингредиентов три сотни телеканалов и 60 тыс. кинофильмов и сериалов разных жанров, лет и стран. Из этого можно создать уникальный коктейль — индивидуальную программу досуга на каждый день. Причем она может отличаться для каждого члена семьи — любимые фильмы и сериалы доступны на разных экранах в одно и то же время. Будьте здоровы и помните, что Wink предлагает только безопасные развлечения», — заметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.
Подробнее о новогодних предложениях от Wink можно узнать на сайте.
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