«Новогодний Трасформер» будет доступен при подключении к Wink в декабре и январе

Пакет включает 40 тыс. фильмов и сериалов из собственной коллекции Wink и подписок ViP Play, Disney, more.tv, English Club и других. Первые 30 дней подписка бесплатна, а после промо-периода клиенту подключается базовый тариф «Трансформер», который можно настроить под свои предпочтения и платить только за них.

Действующим подписчикам Wink в подарок на 30 дней предоставляется пакет «Новогодний» с тысячами фильмов и сериалов и дополнительными тематическими ТВ-каналами. Дополнительный бонус — скидка 15% на покупку и аренду фильмов и сериалов, не входящих в подписку, в том числе — на последние премьеры. Предложение действует для тарифов «Трансформер», «Максимум», «Премиум», «Для ценителей», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «КиноViP», «Твой премьерный» и «Для развлечений».