В Краснодаре на десяти участках дорог появятся разделители между полосами
В Краснодаре до конца 2019 года планируют установить делинеаторы на десяти участках дорог
Делинеаторы — это разделительные столбики дорожных полос. Они нужны для того, чтобы ограничить перестроение машин там, где это запрещено. В основном на перекрестках, где водители часто нарушают правила дорожного движения. Делинеаторы помогут избежать ДТП из-за несоблюдения водителями рядности при повороте.
В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что впервые в этом году делинеаторы установили на пересечении улиц Монтажников и Тургенева. На пересечении Красной и Бабушкина они появились в ночь с 9 на 10 декабря. Ночью с 11 на 12 декабря разделители разместят на пересечении Офицерской и Шоссе Нефтянников.
Всего до конца года делинеаторы планируют установить на десяти участках дорог в разных частях города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, до конца года 60 км трасс в Краснодарском крае оборудуют барьерами между встречками.
Читайте также
Статьи Партнерский25 лет работы кубанского ЗСК
Исторические вехи формирования органов власти на Кубани
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.