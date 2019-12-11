В Краснодаре на десяти участках дорог появятся разделители между полосами

Краснодарский край

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В Краснодаре до конца 2019 года планируют установить делинеаторы на десяти участках дорог

Делинеаторы — это разделительные столбики дорожных полос. Они нужны для того, чтобы ограничить перестроение машин там, где это запрещено. В основном на перекрестках, где водители часто нарушают правила дорожного движения. Делинеаторы помогут избежать ДТП из-за несоблюдения водителями рядности при повороте.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что впервые в этом году делинеаторы установили на пересечении улиц Монтажников и Тургенева. На пересечении Красной и Бабушкина они появились в ночь с 9 на 10 декабря. Ночью с 11 на 12 декабря разделители разместят на пересечении Офицерской и Шоссе Нефтянников.

Всего до конца года делинеаторы планируют установить на десяти участках дорог в разных частях города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, до конца года 60 км трасс в Краснодарском крае оборудуют барьерами между встречками.

Автомобили Безопасность Дороги Краснодар Транспорт

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