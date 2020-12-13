ФК «Краснодар» разгромил «Локомотив»

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» 13 декабря дома сыграл с «Локомотивом» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ

Матч прошел на стадионе «Краснодар» и завершился со счетом 5:0. Игру посетили 9 тыс. 33 болельщика.

Первый гол встречи на 5-й минуте в ворота «Локомотива» забил полузащитник Виктор Классон. Через шесть минут преимущество удвоил Реми Кабелла. На 41-й минуте нападающий «Локомотива» Антон Миранчук не реализовал пенальти в ворота голкипера «быков» Евгения Городова, который сегодня отмечает 35-й день рождения.

Во втором тайме еще один мяч в ворота московской команды забил нападающий Маркус Берг (75-я минута). Через пять минут гол забил полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов (80-я минута), а еще через пять минут дубль оформил Берг (85-я минута).

В следующий раз «быки» 17 декабря на своем поле примут «Уфу» — эта игра станет последней в 2020 году. Сейчас черно-зеленые занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. 

РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Локомотив» Футбол

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