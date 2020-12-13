«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский край

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 13 декабря дома встретился с «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ

Игра прошла на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и закончилась со счетом 96:81 (21:21; 21:15; 25:22; 29:23)

Самыми результативными у «Локо» стали Джордан Кроуфорд (23) и Миндаугас Кузминскас (20). У питерцев лидерами стали Кей Си Риверс и Остин Холлинс, набравшие по 15 очков.

В следующем матче команда Евгения Пашутина 16 декабря дома сыграет с «Монако» в рамках Еврокубка. 23 декабря в Краснодаре «железнодорожники» примут «Цмоки-Минск».

«Единая Россия» Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»

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