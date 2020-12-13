На Кубани в начале недели будет сухо и до 16 °С

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 14 и 15 декабря

По данным краевого гидрометцентра, в регионе ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер восточной четверти 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…3 °С, днем — 4-9 °С, на юге — до 9-14 °С.

На Черноморском побережье в понедельник и вторник также переменная облачность и без осадков. Ветер восточной четверти 6-11 м/с, порывы до 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 4-9 °С, на участке Анапа — Геленджик — 7-12 °С. Днем воздух прогреется до 11-16 °С, на участке Анапа — Геленджик во вторник — 8-13 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в краевой столице 14 декабря облачно с прояснениями, а к вечеру станет ясно. Температура воздуха днем составит до 10 °С, ночью — до 3 °С. При этом ощущаться днем будет как 4 °С, а ночью — как -2°С. Во вторник, 15 декабря, будет пасмурно, влажность до 96%. Днем воздух прогреется до 7 °С (ощущается как 2°С), ночью — до 4°С. Ветер в начале недели будет небольшой — до 3,5 м/с в понедельник в первой половине дня.

Краснодар Погода

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