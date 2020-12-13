В сочинском «Дендрарии» откроют Южную резиденцию Деда Мороза

Южная резиденция Деда Мороза будет работать с 15 декабря 2020 года по 31 января 2021 года на территории нижней части парка «Дендрарий». Волшебная резиденция будет представлена в виде сказочной деревни с различными активностями. В ее состав войдут домики, в которых посетители смогут в игровой форме узнать о парке «Дендрарий» и познакомиться с его богатой коллекцией растений.

Главная цель резиденции будет познавательной: украшения деревни выполнят из шишек, листьев и веток растений, произрастающих в парке. Подходя к волшебным домикам, можно будет только по их декору изучать природу Кубани.

Посетители деревни смогут попробовать традиционные новогодние угощения, посетить Фабрику подарков Деда Мороза, загадать желание и отправить письмо Деду Морозу, поучаствовать в мастер-классах и многое другое. Кроме того, гости увидят сказочный дом Деда Мороза и Снегурочки, в котором каждый ребенок сможет пообщаться с волшебниками и получить подарок.

Время работы парка увеличат и в праздничные дни он будет открыт с 10:30 до 21:00. Вход в Южную резиденцию не потребует дополнительной платы: достаточно купить входной билет в парк «Дендрарий» либо только в нижнюю его часть. Вход в деревню будет расположен с Курортного проспекта и улицы Черноморской через Южные ворота, сообщили в пресс-службе сочинского нацпарка.