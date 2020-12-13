В Сочи из моря вытащили троих мужчин, которые пытались спасти друг друга

Краснодарский край

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Сочинские спасатели 12 декабря помогли трем мужчинам выбраться на берег

Инцидент произошел накануне во второй половине дня в бухте на улице Нижнеимеретинской. Диспетчер экстренной службы 112 сообщил «Кубань-СПАС», что в воде на расстоянии около пяти метров от берега находится мужчина, который не может выбраться.

Когда спасатели приехали, они нашли в воде уже трех мужчин. Оказалось, что первый решил искупаться, но из-за сильного подводного течения и высоких волн не смог выбраться самостоятельно. К нему на помощь в воду прыгнул второй человек, а за ним — третий.

Спасатели с помощью веревки и жилетов вытащили мужчин на берег, после чего двое из них ушли в неизвестном направлении. Тому, кто первый оказался в воде, помогли сотрудники скорой помощи, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Кубань-СПАС Сочи Черное море

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