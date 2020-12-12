В Краснодаре на одной из улиц запретят остановку и стоянку транспорта
В Краснодаре с 30 декабря водители не смогут останавливаться и парковать машины на участке улицы Симферопольской
Изменения коснутся участка улицы Симферопольской от Уральской до Новороссийской. На четной стороне установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автомобилей, рассказали 12 декабря в пресс-службе мэрии Краснодара.
Как пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, такие меры вводят, чтобы исключить создание помех другим участникам дорожного движения на этом участке дороги.
Ранее Юга.ру писали о том, с 1 ноября водители не могут оставлять машины на улице Круговой в Краснодаре. Также с 15 ноября по 15 января 2021 года закрыт проезд для машин по улице Октябрьской от Мира до Ленина.
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