В Адыгее потерялся трехлетний мальчик

Адыгея

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В Адыгее вечером 11 декабря организовали поиски трехлетнего ребенка

Информация о пропаже трехлетнего Матвея Завадского поступила около 20:00, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее. Ребенок живет с родителями в Майкопе, но потерялся в пригороде во время прогулки с дедушкой в садовом товариществе «Проектировщик».

Сейчас мальчика начала искать группа из 115 человек и 14 единиц техники. Также к поискам подключились волонтеры, члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они организовали точку сбора по адресу: ДНТ «Проектировщик», улица Центральная, 1.

На ребенке была зеленая куртка, темные штаны, серые ботинки и шапка с помпоном синего цвета. Его рост 104 см, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

На розыск мальчика ориентировали также сотрудников патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Всех, у кого есть информация о местонахождении Матвея Завадского, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (8772) 59-64-00, 8 (8772) 59-65-11 или 02 (с мобильного 102).

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