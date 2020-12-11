В Сочи мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб
Краснодарский край Валерия Дульская
В Сочи из окна многоэтажного дома микрорайоне Макаренко в выпал мужчина
Видео места происшествия появилось, в сочинских соцсетях вечером 10 декабря. Погибшим оказался 30-летний местный житель. Следователи проводят проверку, собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту смерти мужчины территориальный следственный отдел организовал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в ноябре в Сочи из окна седьмого этажа городской больницы № 4 выпал мужчина.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.