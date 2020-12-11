В Сочи мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб

В Сочи из окна многоэтажного дома микрорайоне Макаренко в выпал мужчина

Видео места происшествия появилось, в сочинских соцсетях вечером 10 декабря. Погибшим оказался 30-летний местный житель. Следователи проводят проверку, собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту смерти мужчины территориальный следственный отдел организовал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Сочи из окна седьмого этажа городской больницы № 4 выпал мужчина.