В Сочи мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи из окна многоэтажного дома микрорайоне Макаренко в выпал мужчина

Видео места происшествия появилось, в сочинских соцсетях вечером 10 декабря. Погибшим оказался 30-летний местный житель. Следователи проводят проверку, собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту смерти мужчины территориальный следственный отдел организовал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Сочи из окна седьмого этажа городской больницы № 4 выпал мужчина.

Следственный комитет смерть Сочи

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб
В центре Краснодара в выходные дни пройдут рейды по контролю за соблюдением ковидных ограничений
На Кубани после убийства девочки пенсионер рисовал на гаражах подсказки. Его оправдали, а мать ребенка теперь угрозами заманивают на федеральные ток-шоу
2020 год оказался удачным только для 6% россиян – опрос
В Краснодаре снесут пост ДПС для строительства нового Яблоновского моста
На Кубани утвердили закон о краевом бюджете на три года

Лента новостей

Что скрывают Волчьи и Медвежьи Ворота. Гуляем по лесу за Краснодаром

На острие атаки

Интервью Евгения Руденко с владельцем «Клерк.ру» Борисом Мальцевым

Партнерский

Как геоаналитика помогает малому бизнесу?

Разбираемся на примере общепита

Реклама на портале