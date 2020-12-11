На Кубани законодательно обеспечат защиту наиболее ценных сельхозугодий

Краснодарский край

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Депутаты внесли изменения в статью 18 краевого Закона «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»

Документ представил вице-спикер, председатель комитета ЗСК по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко. По его словам, указанная статья закона регулирует правоотношения, связанные с сохранением особо ценных земель сельскохозяйственного назначения.

«Наш долг — передать кубанскую землю нашим детям и внукам в том же виде, в каком мы получили ее от своих предков. Предлагаемые изменения позволят обеспечить защиту наиболее ценных сельскохозяйственных угодий Кубани, ее, так сказать, «золотой фонд». В проекте краевого закона четко определены критерии отнесения земель к категории особо ценных, на основании чего законодательно будет закреплен запрет на любое другое их использование», — подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Проект закона предлагает изложить статью в новой редакции. Так, к особо ценным сельхозугодьям будут относиться три категории земель:

  • земельные участки, занятые многолетними насаждениями, в том числе чайными плантациями и виноградниками;
  • земли опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений вузов;
  • сельхозугодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости сельхозугодий муниципального района более чем на 5%.

Депутаты поддержали принятие закона единогласно.

Законодательство ЗСК Сельское хозяйство

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