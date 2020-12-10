В «красных зонах» за сутки умерли еще 7 кубанцев

Оперштаб Кубани 10 декабря сообщил о смерти еще 7 пациентов с коронавирусом

Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 180 кубанцев. Это новый рекорд за весь период пандемии в регионе. Также в крае умерли 7 пациентов ковид-госпиталей. Позже в опрештабе уточнили, что летальные случаи произошли в больницах Краснодара, Сочи, Красноармейского, Усть-Лабинского, Крымского и Лабинского районов. Пациентам было от 43 до 88 лет.

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Первый летальный случай произошел в Красноармейской ЦРБ. Там умерла жительница Славянска-на-Кубани в возрасте 59 лет. У пациентки были двусторонняя пневмония, COVID-19, гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

В Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 врачи не смогли спасти 71-летнего пациента с двусторонней пневмонией. Медики подключили больного к аппарату ИВЛ, однако это не помогло. Отмечается, что пенсионер также страдал гипертонией и сахарным диабетом.

Еще два пациента с коронавирусом умерли в Сочи. В городской больнице № 5 скончалась 83-летняя женщина. Среди сопутствующих заболеваний у нее были ишемия и сахарный диабет. В инфекционной больнице № 2 умер 88-летний мужчина, который находился на ИВЛ. У пациента была гипертония.

В Усть-Лабинской ЦРБ умерла жительница Выселковского района в возрасте 66 лет. Она попала в больницу с положительным результатом на COVID-19 и двусторонней полисегментарной пневмонией. Она также страдала гипертонией.

От коронавируса и двусторонней пневмонии в Крымской ЦРБ скончалась 43-летняя жительница Абинского района. Болезнь осложнялась хроническим гепатитом.

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Седьмой летальный случай произошел в Лабинской ЦРБ. Там умерла 45-летняя жительница Курганинского района с положительным анализом на COVID-19 и пневмонией. Сопутствующие диагнозы — гипертония и сахарный диабет.