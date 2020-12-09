В Туапсинском районе незаконно вырубили 240 дубов на 40 млн рублей

Краснодарский край

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В декабре прокуратура Краснодарского края сообщила о наказании для группы людей, которая занималась незаконной вырубкой деревьев

С августа 2018 года по 6 декабря 2018 года 12 человек под руководством 53-летнего жителя Туапсинского района незаконно вырубили более 240 дубов на территории Лермонтовского участкового лесничества, в защитных и особо защитных лесах Туапсинского района. Внутри группы были строго распределены роли, имелась специальная техника. Чтобы их не раскрыли, злоумышленники использовали специальную терминологию, а вырубку производили в близости от участков, на которых было разрешено спиливать деревья.

Деятельность группы выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. На ее участников завели уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений).

Совокупный ущерб составил более 40,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры 9 декабря. На имущество обвиняемых наложили арест.

Суд признал участников виновными. В зависимости от роли каждого из подсудимых, им назначили наказание от 0,5 до 4 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Также суд удовлетворил иски о возмещении материального ущерба на сумму 40 млн. 440 тыс. рублей.

Других подсудимых взяли под стражу в зале суда, добавили в Краснодарском краевом суде.

В начале декабря порталу Юга.ру стало известно, что в Туапсинском районе мужчина незаконно вырубил деревья на 25 млн рублей.

Лесное хозяйство Туапсинский район

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