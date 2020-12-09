На Кубани зафиксировали еще 8 смертей от COVID-19
На Кубани за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 8 человек, в том числе 46-летний краснодарец
За последние сутки на Кубани диагностировали коронавирус диагностировали у 177 человек. В регионе умерли еще 8 инфицированных. Позже в оперштабе уточнили, что летальные случаи произошли в больницах Краснодара, Новороссийска, Сочи, Лабинского, Крымского, Тихорецкого и Усть-Лабинского районов.
Так, в Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 умер 78-летний житель города с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Последнюю неделю он был подключен к ИВЛ. Также пациент страдал гипертонией.
В краевой клинической больнице № 2 медикам не удалось спасти 46-летнего краснодарца. Помимо двусторонней пневмонии и COVID-19, мужчина болел сахарным диабетом.
В центральной районной больнице Лабинска умерла жительница Отрадненского муниципалитета в возрасте 75 лет. У нее были ковид, двустороняя пневмония и гипертония.
Еще один летальный случай произошел в Крымской ЦРБ. Там умер 59-летний житель района с ковидной двусторонней пневмонией. Медики подключили пациента к ИВЛ, однако спасти его не удалось. Отмечается, что он также страдал сахарным диабетом.
В Тихорецкой ЦРБ от воспаления легких умерла 72-летняя пенсионерка, которая проживала в Кавказском районе. У женщины был подтвержденный COVID-19, а также сопутствующие заболевания — сердечно-сосудистые патологии и астма.
Еще одна 72-летняя пациентка, жительница Новороссийска, скончалась в инфекционной больнице № 3 города-героя. Женщину госпитализировали с двусторонней пневмонией и коронавирусом, на следующий день подключили к ИВЛ. По данным опештаба, у пенсионерки были также сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.
Третья пациентка в возрасте 72 лет скончалась в сочинской горбольнице № 5. У пенсионерки диагностировали воспаление легких, ковид и гипертонию. Место жительства женщины в оперштабе не уточнили.
Восьмой летальный случай зафиксировали в Усть-Лабинской ЦРБ. Там умер пациент с двусторонней пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, который больше 10 дней находился на ИВЛ. Возраст пациента и его место жительства в официальной сводке не указали.
Всего с начала пандемии коронавирус, по официальным данным, диагностировали у 23 тыс. 636 кубанцев. Из них 668 скончались.
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