В Динском районе 18-летний парень без прав врезался в забор дома, пострадал годовалый ребенок

Краснодарский край

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В селе Красносельском Динского района 8 декабря произошло ДТП

По предварительным данным, 18-летний водитель Daewoo Nexia в 15:30 не справился с управлением и въехал в забор частного дома. На кадре, предоставленном отделом пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю, видно, что иномарка остановилась в полисаднике, а в заборе образовалась глубокая вмятина.

В момент ДТП в машине находилась женщина с годовалым ребенком на руках. Он пострадал, ему назначили амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе ведомства 9 декабря.

Выяснилось, что парень не имел водительского удостоверения. Кроме того, к травме ребенка привело отсутствие автокресла. На водителя составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 (Нарушение правил перевозки детей), ч. 2. ст. 12.24 (Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 12.37 (Отсутствие страхования) и ч. 3. ст. 12.8 КоАП РФ (Управление водителем, лишенным права управления).

Напомним, в июле 2020 года в Краснодаре иномарка врезалась в забор, который разлетелся и задел пешехода.

Динской район ДТП

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