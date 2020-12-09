Власти Кубани сообщили о 177 новых случаях заболевания коронавирусом в регионе

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае за прошлые сутки коронавирус подтвердился у еще 177 человек, в инфекционных госпиталях умерли 8 пациентов

Федеральный оперштаб 9 декабря опубликовал статистику по ситуации с COVID-19 в России. Согласно официальным данным, диагноз подтвердился у еще 26 тыс. 190 человек, из которых только 18,1% болели бессимптомно, написал RT. Всего за время пандемии число инфицированных в России возросло до 2 млн 541 тыс. 199 человек.

За весь период умерли 44 тыс. 718 заболевших, в том числе 559 — за прошлые сутки. Врачам удалось вылечить 2 млн 7 тыс. 792 человека (+26 тыс. 266).

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Самый большой суточный прирост заболевших наблюдается в Москве — 5 тыс. 145, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 761 и Московской области — 1 тыс. 372.

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 372, Крым — 278, Ставропольский край — 233, Краснодарский край — 177, Чечня — 144, Дагестан — 127, Кабардино-Балкария — 101, Адыгея — 98, Карачаево-Черкесия — 97, Ингушетия — 87, Северная Осетия — 82, Севастополь — 74.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 177 новых зараженных 68 мужчин и 109 женщин. Возраст пациентов от 3 до 92 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 57;
  • в Курганинском и Ейском районах — по 11;
  • в Павловском — 10;
  • в Туапсинском, Калининском, Темрюкском, Гулькевичском районах — по 8;
  • в Выселковском районе — 7;
  • в Горячем Ключе и Сочи — по 6;
  • в Белореченском и Кавказском районах — по 5;
  • в Новороссийске, Апшеронском, Староминском районах — по 4;
  • в Кущевском, Тбилисском, Новокубанском районах — по 3;
  • в Армавире — 2;
  • в Красноармейском, Усть-Лабинском, Щербиновском, Новопокровском районах — по 1.

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За все время наблюдений к кубанским медикам с подозрением на ковид обратились 108 тыс. 913 жителей края. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются 8 тыс. 935 человек.

К 9 декабря в лаботориях региона провели 1 млн 810 тыс. 45 исследований на COVID-19, в том числе 11 тыс. 755 за последние сутки. Коронавирусную инфекцию обнаружили у 23 тыс. 636 человек. Показатель заболеваемости достиг 416,6 случаев на 100 тыс. населения Кубани.

По данным краевого минздрава, выздоровели 15 тыс. 994 заболевших (+107 за сутки). За весь период в регионе умерли 668 человек с COVID-19 (+8 новых летальных случаев). Еще 95 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 — на ЭКМО.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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