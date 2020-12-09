«Мой Билайн» предложил краснодарцам новогодние подарки

Партнерский Краснодарский край

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«Билайн» приготовил для абонентов в Краснодарском крае дополнительные гигабайты интернета, минуты и скидки к Новому году

Каждый клиент может получить бесплатно до 5 разных бонусов в дополнение к своему тарифу. Получить подарки клиенты смогут в мобильном приложении «Мой Билайн». Приложение автоматически подберет наиболее подходящие услуги, учитывая потребности и профиль пользования каждого клиента.

Благодаря дополнительным бесплатным услугам клиенты «Билайн» смогут улучшить свои тарифы, добавив в зависимости от количества доступных бонусов пакеты интернета, безлимитные опции на соцсети, мессенджеры, видео и даже полноценный безлимитный интернет. Также они смогут получить скидки на смартфоны и аксессуары.

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Все подарки действуют 3 месяца с момента их подключения в мобильном приложении «Мой Билайн». Настраивать напоминание об окончании промо-периода клиентам не нужно — услуги отключатся автоматически. Чтобы продолжить пользоваться понравившейся услугой, понадобится самостоятельно подключить аналогичные опции в мобильном приложении.

Акцией доступна для всех физлиц. Для получения подарков достаточно иметь положительный баланс счета. Узнать подробнее об акции и ее сроках можно в приложении «Мой Билайн». Оно доступно в App Store и Google Play.

Акции Билайн Интернет Мобильная связь Новый год

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