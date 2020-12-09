«Мой Билайн» предложил краснодарцам новогодние подарки

«Билайн» приготовил для абонентов в Краснодарском крае дополнительные гигабайты интернета, минуты и скидки к Новому году

Каждый клиент может получить бесплатно до 5 разных бонусов в дополнение к своему тарифу. Получить подарки клиенты смогут в мобильном приложении «Мой Билайн». Приложение автоматически подберет наиболее подходящие услуги, учитывая потребности и профиль пользования каждого клиента.



Благодаря дополнительным бесплатным услугам клиенты «Билайн» смогут улучшить свои тарифы, добавив в зависимости от количества доступных бонусов пакеты интернета, безлимитные опции на соцсети, мессенджеры, видео и даже полноценный безлимитный интернет. Также они смогут получить скидки на смартфоны и аксессуары.

Читайте также: Краснодар попал в тройку городов РФ по интересу к организации удаленной работы