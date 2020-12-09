«Мой Билайн» предложил краснодарцам новогодние подарки
«Билайн» приготовил для абонентов в Краснодарском крае дополнительные гигабайты интернета, минуты и скидки к Новому году
Каждый клиент может получить бесплатно до 5 разных бонусов в дополнение к своему тарифу. Получить подарки клиенты смогут в мобильном приложении «Мой Билайн». Приложение автоматически подберет наиболее подходящие услуги, учитывая потребности и профиль пользования каждого клиента.
Благодаря дополнительным бесплатным услугам клиенты «Билайн» смогут улучшить свои тарифы, добавив в зависимости от количества доступных бонусов пакеты интернета, безлимитные опции на соцсети, мессенджеры, видео и даже полноценный безлимитный интернет. Также они смогут получить скидки на смартфоны и аксессуары.
Все подарки действуют 3 месяца с момента их подключения в мобильном приложении «Мой Билайн». Настраивать напоминание об окончании промо-периода клиентам не нужно — услуги отключатся автоматически. Чтобы продолжить пользоваться понравившейся услугой, понадобится самостоятельно подключить аналогичные опции в мобильном приложении.
Акцией доступна для всех физлиц. Для получения подарков достаточно иметь положительный баланс счета. Узнать подробнее об акции и ее сроках можно в приложении «Мой Билайн». Оно доступно в App Store и Google Play.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Галицкий теперь не только тратит
Юга.ру подсчитали, сколько заработал в Лиге чемпионов ФК «Краснодар»