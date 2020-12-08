В Сочи главную городскую ёлку украсят магнолиями 

Краснодарский край

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Власти Сочи 8 декабря рассказали, что главную ёлку в центре курорта украсят магнолиями

Напомним, в 2017 году Сочи к зимним праздникам задекорировали раковинами и другими морскими атрибутами. В 2020 году установка главного новогоднего символа курорта начнется на площади Флага в ближайшее время. Сочинская ёлка будет одной из самых высоких в регионе — около 24 метров. Ее сделали на заказ, в каждую ветвь вмонтировали светодиоды, — всего их более 100 тыс. штук.

Рождественское дерево украсят элементы декора, отражающие природу Черноморского побережья. В частности, на ёлке можно будет увидеть стилизованные магнолии, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Представитель пресс-службы напомнила, что на курорте утвердили проект праздничного оформления в концепции «Сочи сияет». Главным цветом новогоднего декора стал золотой.

Новый год Сочи

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