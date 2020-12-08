Ожидание и реальность. Краснодарские дольщики пожаловались на снос дома, что ответила на это мэрия?

Власти Краснодара попытались помочь порталу Юга.ру разобраться в причинах сноса дома на улице Минской, где без жилья оставили около 50 семей

В конце ноября в редакцию портала Юга.ру обратилась краснодарка, которая ранее купила квартиру в строящемся доме ЖСК «Юбилейного» на улице Минской, 67. Женщина рассказала, что власти города в октябре снесли дом и без квартир остались около 50 семей, которые покупали жилье по рыночной цене. Причем два соседних дома, которые строил тот же застройщик, — на улице Минской, 63 и 65, — ввели в эксплуатацию и заселили. «Прошу помощи и разобраться, по каким законам РФ моих несовершеннолетних детей лишили единственного жилья и права на него! Не согласна с действиями администрации Краснодара. Возмущает, что какому-то дяде Грише власть идет навстречу, решая вопрос с помещением для работы. А мои дети несовершеннолетние должны, судя по всему, бомжевать на улице», — пожаловалась женщина. Журналист связалась с ней и в разговоре пайщица рассказала, что при покупке жилья собственники знали, что здание будет административным (нежилым). Однако им пообещали, что с этим не возникнет никаких проблем — за определенную сумму денег объект переведут в жилой. По рассказу женщины, соседние два дома построили по аналогичной схеме и там все получилось.

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Напомним, в марте 2019 года стало известно, что председателя ЖСК «Юбилейный» Василия Дурнева и его заместителя Наталью Герб отправили в колонию по делу об обмане дольщиков на 80 млн рублей. Об этом сообщала Генпрокуратура — осужденные привлекали деньги с 2012 по 2017 год и от их действий пострадали 46 человек. Дурневу назначили наказание в виде семи лет лишения свободы, Герб — четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. По заявлению прокуратуры, исковые требования потерпевших удовлетворили в полном объеме.

Портал Юга.ру решил помочь разобраться в случившемся и отправил запрос в пресс-службу администрации Краснодара. Там в сроки ответили на него, однако это мало прояснило ситуацию. Редакция публикует свои вопросы и ответы на некоторые из них, а также те ответы, которые можно было ожидать в комментарии от департамента информационной политики администрации Краснодара. Отметим, что на некоторые вопросы в пресс-службе администрации Краснодара ответили понятно и доступно, хоть и не всегда полно. Например, в мэрии не смогли назвать сумму, выделенную на снос многоэтажки — контракт с подрядчиком заключали сразу на несколько объектов, поэтому точная сумма станет известна после предоставления им акта выполненных работ. Также Юга.ру интересовались, кому принадлежит земельный участок на улице Минской, 67 и что с ним будут делать в дальнейшем. В администрации города ответили, что участок находится в частной собственности и после завершения работ по сносу дома его будут использовать «в соответствии с его целевым назначением».

1. Здание на улице Минской, 67 суд признал самостроем в июне 2015 года, однако объект снесли лишь в ноябре 2020 года. С чем связан такой временной промежуток? Какого ответа можно было ожидать: Все это время шли судебные разбирательства/не сносили, потому что могли себе позволить. Какой ответ мы получили в реальности: Судебные разбирательства велись до 30 июня 2020 года. В соответствии с п. 1 ст. 5 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. Кроме того, удовлетворено заявление судебного пристава-исполнителя об изменении порядка и способа исполнения вступившего в законную силу судебного постановления удовлетворено. Суд возложил обязанность по сносу спорного объекта на администрацию.

2. По словам пайщиков ЖСК «Юбилейный», купивших квартиры в многоэтажном доме на улице Минской, 67, они обращались в администрацию Краснодара с предложением достроить дом своими силами? Почему им отказали? Какого ответа можно было ожидать: К нам никто не обращался/по закону им нельзя достраивать дом. Какой ответ мы получили в реальности: Вступившим в законную силу решением Ленинского районного суда Краснодара от 3 июня 2015 удовлетворены исковые требования администрации о сносе самовольно возведенного капитального объекта по улице Минской, 67 в Западном внутригородском округе города Краснодара. В соответствии со ст. 13 ГПК РФ, суды принимают судебные постановления в форме судебных приказов, решений суда, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции. Вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным законом. В связи с чем достроить объект, в отношении которого имеется вступившее в законную решения суда о сносе, не представляется возможным.

3. Планирует ли администрация Краснодара выплачивать какие-либо компенсации или оказывать юридическую помощь пострадавшим пайщикам ЖСК «Юбилейный»? Какого ответа можно было ожидать: Да, планирует/нет, не планирует. Какой ответ мы получили в реальности: Граждане, которые приобрели квартиры в самовольно возведенном многоквартирном доме по улице Минской, 67 вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, а также с заявлением к застройщику о взыскании денежных средств. Разрешение на строительство данного объекта не выдавалось, закон Краснодарского края № 3792-КЗ «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края» не распространяется на правоотношения, связанные со строительством многоквартирных домов без полученного в установленном порядке разрешения на строительство.