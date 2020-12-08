Путин подписал закон об удаленной работе, по которому можно не отвечать начальнику два дня

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, появился 8 октября на официальном портале правовой информации.

Новый закон дополнит и детализирует положения главы Трудового кодекса России, которая регулирует работу на дистанционке. Например, с 1 января договор о дистанционной работе можно будет заключать как на бумаге, так и электронно. Кроме того, сотрудник имеет право находиться в любой точке мира, главное условие — наличие интернета, сообщил телеканал «360».

Сотрудник может в течение двух суток быть офлайн, не отвечать на письма и звонки работодателя, а тот в свою очередь не может будить работника в любое время суток. Уволить могут только после того, как в течение двух суток сотрудник не будет выходить на связь, добавил RT.

Удаленная работа не должна продолжаться дольше шести месяцев, а работодатель может переводить сотрудников на такой режим в обязательном порядке в случае чрезвычайной ситуации. Также работодатель должен обеспечить работника необходимым оборудованием.