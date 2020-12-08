Оперштаб Кубани второй раз сообщил о 9 смертях за сутки от COVID-19

Оперштаб Краснодарского края 8 декабря сообщил, что в ковидных госпиталях за минувший день умерли еще девять человек с диагнозом «коронавирус»

Напомним, за прошлые сутки на Кубани зарегистировали 175 новых случаев коронавируса и 9 летальных исходов. Позже в краевом оперштабе рассказали подробности и диагнозы умерших пациентов.

Так, в краевой клинической больнице № 1 Краснодара умер находившийся на ИВЛ 69-летний житель Усть-Лабинского района. Его подключили к аппарату спустя день после появления симптомов болезни. Причина смерти пациента — коронавирус и двусторонняя пневмония. Также у пенсионера было новообразование в головном мозге.

В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара в возрасте 65 лет умерла жительница Кущевского района с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Последние дни женщина находилась на ИВЛ. Сопутствующие заболевания пенсионерки — рак легкого и гипертония.

Врачи Лабинской ЦРБ не смогли спасти 77-летнюю жительницу Отрадненского района. Причиной ее смерти стала ковидная двусторонняя пневмония. В оперштабе не уточнили, были ли у пациентки другие диагнозы.

Еще одну смерть за сутки зарегистировали в Крымской ЦРБ. Там в возрасте 65 лет скончалась жительница Темрюка. У пациентки были воспаление легких, положительный тест на COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания.

С таким же диагнозом в Тихорецкой ЦРБ умерла 69-летняя жительница Новопокровского района, которая находилась на ИВЛ. Кроме того, у женщины были патологии сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и бронхиальная астма.

Шестой летальный случай зафиксировали в краевой клинической больнице № 2 Краснодара. Там от коронавируса и двусторонней пневмонии умер 45-летний горожанин. Медики подключили мужчину к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось. Были ли у него сопутствующие болезни, в оперштабе также не уточнили.

Еще три летальных случая за сутки произошли в инфекционной больнице № 2 Сочи. У всех пациентов на фоне коронавирусной инфекции развилось воспаление легких, их подключили к ИВЛ.

Уточняется, что 91-летний сочинец страдал гипертонией, 69-летний житель курорта болел хроническим лимфолейкозом, а у 65-летней пациентки из Туапсе врачи диагностировали гипертонию и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).