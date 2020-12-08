«ТНС энерго Кубань» сообщило о том, что долги населения превысили 1,7 млрд рублей

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

7 декабря «ТНС энерго Кубань» рассказало о долгах населения за электроэнергию в 1,7 млрд рублей

Несмотря на пандемию и существенно снизившуюся платежную дисциплину потребителей, компания круглосуточно обеспечивает стабильное энергоснабжение в регионе.

«ТНС энерго Кубань» напоминает, что оплатить электроэнергию и передать показания можно любым удобным способом:

  • без регистрации на сайте kuban.tns-e.ru;
  • с регистрацией в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго»;
  • через онлайн-приложения Сбербанка и других партнеров компании.

Читайте также:

В пресс-службе компании отметили, что согласно постановлению Правительства РФ № 424 от 02.04.2020 приостановление права требовать уплату пени и производить отключение услуг действует до 1 января 2021 года. При этом постановление не освобождает граждан от оплаты коммунальных услуг и сохраняет право ресурсоснабжающих организаций взыскивать задолженности через суд.

Долги Энергетика

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи из-за загоревшихся вещей из пятиэтажки эвакуировали 30 человек
На Кубани число больных коронавирусом увеличилось на 175 человек за сутки
В России подорожали продукты для оливье
Краснодарка из стрима Reeflay умерла от кровоизлияния в мозг — Mash
В Сочи готовят программу реабилитации дельфинов после жизни в дельфинарии
Уголовное дело бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера вернули на дополнительное расследование

Лента новостей

Большие гонки

6 самых популярных автомобилей из кино

Партнерский

Да пребудут с вами горы!

Тест к 10-летию курорта «Роза Хутор»

Партнерский

Льготы, скидки, субсидии

Эти и другие преимущества для приобретения автопарка в лизинг

Реклама на портале