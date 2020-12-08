В пресс-службе компании отметили, что согласно постановлению Правительства РФ № 424 от 02.04.2020 приостановление права требовать уплату пени и производить отключение услуг действует до 1 января 2021 года. При этом постановление не освобождает граждан от оплаты коммунальных услуг и сохраняет право ресурсоснабжающих организаций взыскивать задолженности через суд.