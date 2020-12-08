«ТНС энерго Кубань» сообщило о том, что долги населения превысили 1,7 млрд рублей
7 декабря «ТНС энерго Кубань» рассказало о долгах населения за электроэнергию в 1,7 млрд рублей
Несмотря на пандемию и существенно снизившуюся платежную дисциплину потребителей, компания круглосуточно обеспечивает стабильное энергоснабжение в регионе.
«ТНС энерго Кубань» напоминает, что оплатить электроэнергию и передать показания можно любым удобным способом:
- без регистрации на сайте kuban.tns-e.ru;
- с регистрацией в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго»;
- через онлайн-приложения Сбербанка и других партнеров компании.
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В пресс-службе компании отметили, что согласно постановлению Правительства РФ № 424 от 02.04.2020 приостановление права требовать уплату пени и производить отключение услуг действует до 1 января 2021 года. При этом постановление не освобождает граждан от оплаты коммунальных услуг и сохраняет право ресурсоснабжающих организаций взыскивать задолженности через суд.
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