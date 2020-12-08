В Сочи готовят программу реабилитации дельфинов после жизни в дельфинарии

В Сочи научно-экологический центр «Дельфа» в декабре продолжает разрабатывать программу по спасению и выпуску черноморских афалин в дикую природу

Напомним, в Сочи идет сбор средств на строительство центра спасения дельфинов. Директор «Дельфы» Татьяна Белей рассказывала порталу Юга.ру, что морской вольер нужен для китообразных, которым невозможно помочь на берегу. Также новый центр требуется для реабилитации и возвращения в природу черноморских афалин, которых незаконно вылавливают для дельфинариев. 7 декабря Белей поведала порталу, что центр «Дельфа» готовит программу реабилитации для дельфинов. «В российские дельфинарии китообразные попадают разными путями, в том числе и незаконными. Но даже после выявления данных фактов — максимум, что делают для дельфинов — передают их в другие дельфинарии, а чаще всего оставляют их там же, — рассказала директор. — Мы хотим изменить этот порядок вещей и создать механизм по возвращению в естественную среду обитания конфискованных дельфинов. Тем более, что прямо сейчас есть два конкретных дельфина, конфискованных по решению суда и являющихся прекрасными кандидатами для реабилитации и возвращения в природу».

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Специалист уточнила порталу, что китообразным после жизни в дельфинарии необходимо вернуть естественное поведение дикого дельфина, восстановить навыки охоты на живую рыбу, снова стать независимыми от человека. Иначе, попав на волю, животные могут начать подходить слишком близко к людям, лодкам и сетям. Это может, в конечном итоге, кончиться печально. Также за выпущенными дельфинами нужно установить дальнейший мониторинг. Директор центра «Дельфа» напомнила, что основные причины гибели дельфинов — это слишком активное рыболовство и загрязнение моря.