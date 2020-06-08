В Адлере парень спас дельфина, который запутался в рыболовной леске
8 июня в соцсетях появилась история о дельфине, которого спас житель Адлера
На историю спасения обратил внимание паблик Typodar 8 июня. Житель Адлера Дмитрий сообщил порталу Юга.ру, что это случилось 27 мая. Он рассказал, что вышел в открытое море, чтобы поплавать на сап-борде.
«Тот день не отличался от других: море было относительно спокойное. Я ушел подальше от берега в надежде снять видео, как стаи дельфинов выпрыгивают из моря и охотятся за мелкой рыбой», — поделился он.
Дмитрий добавил, что внезапно услышал за спиной «перебитое дыхание дельфина»:
«Сначала подумал, что показалось, но нет, ко мне приближались два дельфина и один из них был запутан в рыбацкую закидушку и обессилен».
Парень рассказал, что ему удалось быстро добраться до дельфина и освободить его в течение 10 минут. Рассказчик попросил рыбаков не бросать в море «подобные устройства».
«Зрелище было страшное, ведь дельфин ничем не мог помочь [себе], и без помощи он бы погиб», — подчеркнул Дмитрий.
В Черном море обитает три вида китообразных: афалина, белобочка и азовка. Все они относятся к исчезающим и уязвимым видам, отмечают в сочинском центре спасения «Дельфа». В 2018-2019 году заксировали гибель более 300 этих животных. В большинстве случаев они умирали именно в рыбацких сетях. Вероятность смерти после того, как дельфин запутывается в лесках, составляет 100%, добавляют в центре — в том случае, если ему своевременно не поможет человек.