В Адлере парень спас дельфина, который запутался в рыболовной леске

На историю спасения обратил внимание паблик Typodar 8 июня. Житель Адлера Дмитрий сообщил порталу Юга.ру, что это случилось 27 мая. Он рассказал, что вышел в открытое море, чтобы поплавать на сап-борде.

«Тот день не отличался от других: море было относительно спокойное. Я ушел подальше от берега в надежде снять видео, как стаи дельфинов выпрыгивают из моря и охотятся за мелкой рыбой», — поделился он.

Дмитрий добавил, что внезапно услышал за спиной «перебитое дыхание дельфина»:

«Сначала подумал, что показалось, но нет, ко мне приближались два дельфина и один из них был запутан в рыбацкую закидушку и обессилен».