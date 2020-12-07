ЗСК: на Кубани в 2020 году количество объектов торговли, продающих алкоголь без лицензии, уменьшилось на 30%

«Несмотря на то, что в последние годы доля алкоголя в товарообороте страны сократилась, алкогольной рынок по-прежнему занимает лидирующие позиции среди других рынков продовольственных товаров. Именно поэтому особое внимание уделяется законодательному регулированию оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции», — сказал Юрий Бурлачко.

На совещании озвучили, что в 2020 году выдали, продлили и переоформили более 2 тыс. лицензий на розничную продажу алкоголя. Всего в крае, по данным на 1 ноября, более 3 тыс. организаций имеют право продавать алкоголь более чем в десяти тыс. торговых объектах. Для их контроля на Кубани выполняли внеплановые выездные проверки, согласованные с прокуратурой, анализировали данные в государственных информационных системах и мониторили интернет. В результате таких проверок в регионе выявляли различные нарушения — среди них работа сайтов, на которых продают контрафактный алкоголь. Всего на рынке алкоголя выявили около ста нарушений.