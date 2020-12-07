ЗСК: на Кубани в 2020 году количество объектов торговли, продающих алкоголь без лицензии, уменьшилось на 30%
7 декабря в Законодательном собрании Краснодарского края изучили ход реализации законодательства в сфере оборота алкоголя
На планерном совещании 7 декабря спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что рынок алкоголя приносит немалый доход в бюджет:
«Несмотря на то, что в последние годы доля алкоголя в товарообороте страны сократилась, алкогольной рынок по-прежнему занимает лидирующие позиции среди других рынков продовольственных товаров. Именно поэтому особое внимание уделяется законодательному регулированию оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции», — сказал Юрий Бурлачко.
На совещании озвучили, что в 2020 году выдали, продлили и переоформили более 2 тыс. лицензий на розничную продажу алкоголя. Всего в крае, по данным на 1 ноября, более 3 тыс. организаций имеют право продавать алкоголь более чем в десяти тыс. торговых объектах. Для их контроля на Кубани выполняли внеплановые выездные проверки, согласованные с прокуратурой, анализировали данные в государственных информационных системах и мониторили интернет. В результате таких проверок в регионе выявляли различные нарушения — среди них работа сайтов, на которых продают контрафактный алкоголь. Всего на рынке алкоголя выявили около ста нарушений.
По данным пресс-службы ЗСК, в 2020 году количество объектов, которые занимаются продажей спиртосодержащей продукции, сократилось на 30%. Из незаконного оборота изъяли 7,8 тыс. литров продукции, в том числе контрафакта. Это почти в два раза меньше, чем в 2019 году. При этом, заметили в ЗСК, в текущем году проводили меньше контрольных мероприятий из-за введения соответствующего моратория.
Также в Краснодарском крае продолжает действовать запрет на розлив продукции в потребительскую тару. Кроме того, нельзя продавать пиво в помещениях, находящихся в многоквартирных домах.
Парламентарии ЗСК подготовили законодательную инициативу по ужесточению административного наказания за оборот алкогольной продукции без соответствующей маркировки, а также законопроект, который регулирует выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя тем, кто допустил нарушения. По итогам заседания депутаты утвердили резолюцию, в которой есть рекомендации по работе с нарушениями в сфере продажи алкоголя. В частности, департаменту потребсферы края указали на необходимость активизации контроля за юрлицами.
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