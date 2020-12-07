Глава Минздрава РФ: В России около 80% пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно
Министр здравоохранения России 7 декабря рассказал, сколько в инфекционных госпиталях свободных коек для пациентов с коронавирусом
Напомним, за время пандемии в России COVID-19 официально диагностировали у 2 млн 488 тыс. 912 человек, в том числе у 23 тыс. 284 жителей Кубани. К 7 декабря выздоровели 1 млн 956 тыс. 588 пациентов, а 43 тыс. 597 инфицированных скончались.
В понедельник, 7 декабря, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России нет дефицита реанимационных коек для пациентов с COVID-19.
«Хочу отметить, что реанимационные койки в достаточном количестве. Дефицита мы не испытываем, и в полном объеме помощь для тяжелых пациентов оказывается», — сообщил Мурашко.
По данным главы Минздрава, около 80% пациентов с диагностированным коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно, остальные 20% находятся в стационарах, написал ТАСС.
Мурашко уточнил, что в стационарах лечатся около 216 тыс. человек с диагнозом COVID-19, и около 15 тыс. пациентов, «находящиеся в стадии диагностики и этиологии возникновения внебольничной пневмонии».
Всего, по данным главы Минздрава, в России развернуто 278,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. Из них свободны 22,8%, написал RT.
Как писали Юга.ру, 2 декабря в министерстве здравоохранения Краснодарского края отчитались об эпидобстановке в регионе и сообщили, что в ковидных госпиталях свободно 16% коек. При этом у 80% пациентов инфекционных госпиталей нет положительных тестов на коронавирус.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Идти вперед намеченным курсом»
Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым