Глава Минздрава РФ: В России около 80% пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно

Министр здравоохранения России 7 декабря рассказал, сколько в инфекционных госпиталях свободных коек для пациентов с коронавирусом

Напомним, за время пандемии в России COVID-19 официально диагностировали у 2 млн 488 тыс. 912 человек, в том числе у 23 тыс. 284 жителей Кубани. К 7 декабря выздоровели 1 млн 956 тыс. 588 пациентов, а 43 тыс. 597 инфицированных скончались .

В понедельник, 7 декабря, на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России нет дефицита реанимационных коек для пациентов с COVID-19.

«Хочу отметить, что реанимационные койки в достаточном количестве. Дефицита мы не испытываем, и в полном объеме помощь для тяжелых пациентов оказывается», — сообщил Мурашко.