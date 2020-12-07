В Краснодаре появились светящиеся пешеходные переходы

Краснодарский край

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В Краснодаре в декабре установили два новых проекционных пешеходных перехода

Переходы появились на пересечении улиц Северной и Фрунзе, а также на Шоссе Нефтяников возле школы № 26. Их запустили временно в тестовом режиме. До конца года специалисты планируют сделать еще несколько переходов на других дорогах города.

Специальный лазерный проектор подсвечивает пешеходный переход, чтобы разметку было видно издалека в темное время суток, в дождь, снег или туман. Приборы не требуют особого ухода и рассчитаны на несколько лет беспрерывной работы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. 

Итоги эксперимента подведут позднее, по их результатам примут решение о возможности массового применения технологии.

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