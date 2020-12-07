На Кубани зафиксировали очередной рекорд по новым случаям коронавируса за сутки

Оперштаб Краснодарского края 7 декабря сообщил о 179 новых случаях COVID-19 и 8 летальных исходах в регионе

По данным федерального оперштаба, в России зарегистировали 28 тыс. 142 новых случая коронавируса за сутки. Еще 456 заболевших скончались в ковидных госпиталях, а 18 тыс. 850 человек полностью выздоровели, написал RT. Всего за время пандемии, согласно официальной статистике, COVID-19 диагностировали у 2 млн 488 тыс. 912 жителей России. За весь период умерли 43 тыс. 597 человек , а 1 млн 956 тыс. 588 пациентов выписали с выздоровлением.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Москве — 7 тыс. 279, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 741 и Московской области — 1 тыс. 315. На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 361, Крым — 271, Ставропольский край — 229, Краснодарский край — 179 , Чечня — 139, Дагестан — 120, Кабардино-Балкария — 98, Карачаево-Черкесия — 96, Адыгея — 95, Северная Осетия — 83, Ингушетия — 81, Севастополь — 73.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 179 новых заболевших 97 женщин и 82 мужчины. В том числе ковид подтвердился у 6 детей в 5 муниципалитетах. Возраст заболевших от 9 месяцев до 93 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 64;

в Ейском районе — 16;

в Туапсинском районе — 12;

в Староминском районе — 10;

в Тихорецком районе — 8;

в Сочи, Крымском, Апшеронском, Кавказском районах — по 6;

в Абинском, Ленинградском, Калининском районах — по 5;

в Анапе и Армавире — по 4;

в Славянском, Темрюкском, Тбилисском и Павловском районах — по 3;

в Щербиновском, Новокубанском и Северском районах — по 2;

в Новороссийске, Белореченском, Красноармейском и Крыловском районах — по 1.

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К 7 декабря диагноз COVID-19 официально подтвердился у 23 тыс. 284 жителей Кубани, в том числе у 1 тыс. 988 детей . Показатель заболеваемости достиг 410,3 случаев на 100 тыс. населения края. По данным регионального минздрава, выздоровели 15 тыс. 772 пациента. Медики не смогли спасти 651 инфицированного (+8 летальных случаев за минувшие сутки). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 95 пациентов, еще 5 человек — подключены к ЭКМО .