На Кубани зафиксировали очередной рекорд по новым случаям коронавируса за сутки
Оперштаб Краснодарского края 7 декабря сообщил о 179 новых случаях COVID-19 и 8 летальных исходах в регионе
По данным федерального оперштаба, в России зарегистировали 28 тыс. 142 новых случая коронавируса за сутки. Еще 456 заболевших скончались в ковидных госпиталях, а 18 тыс. 850 человек полностью выздоровели, написал RT.
Всего за время пандемии, согласно официальной статистике, COVID-19 диагностировали у 2 млн 488 тыс. 912 жителей России. За весь период умерли 43 тыс. 597 человек, а 1 млн 956 тыс. 588 пациентов выписали с выздоровлением.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Москве — 7 тыс. 279, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 741 и Московской области — 1 тыс. 315.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 361, Крым — 271, Ставропольский край — 229, Краснодарский край — 179, Чечня — 139, Дагестан — 120, Кабардино-Балкария — 98, Карачаево-Черкесия — 96, Адыгея — 95, Северная Осетия — 83, Ингушетия — 81, Севастополь — 73.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, из 179 новых заболевших 97 женщин и 82 мужчины. В том числе ковид подтвердился у 6 детей в 5 муниципалитетах. Возраст заболевших от 9 месяцев до 93 лет.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 64;
- в Ейском районе — 16;
- в Туапсинском районе — 12;
- в Староминском районе — 10;
- в Тихорецком районе — 8;
- в Сочи, Крымском, Апшеронском, Кавказском районах — по 6;
- в Абинском, Ленинградском, Калининском районах — по 5;
- в Анапе и Армавире — по 4;
- в Славянском, Темрюкском, Тбилисском и Павловском районах — по 3;
- в Щербиновском, Новокубанском и Северском районах — по 2;
- в Новороссийске, Белореченском, Красноармейском и Крыловском районах — по 1.
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К 7 декабря диагноз COVID-19 официально подтвердился у 23 тыс. 284 жителей Кубани, в том числе у 1 тыс. 988 детей. Показатель заболеваемости достиг 410,3 случаев на 100 тыс. населения края.
По данным регионального минздрава, выздоровели 15 тыс. 772 пациента. Медики не смогли спасти 651 инфицированного (+8 летальных случаев за минувшие сутки). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 95 пациентов, еще 5 человек — подключены к ЭКМО.
За все время к кубанским медикам с подозрением на ковид обратилось 105 тыс. 421 человек, из них 7 тыс. 714 детей. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдается 8 тыс. 21 человек, включая 2 тыс. 190 детей.
К 7 декабря в краевых лабораториях провели 1 млн 789 тыс. 65 исследований на COVID-19.
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