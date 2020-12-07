Глава Минздрава РФ предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на пресс-конференции «Медицина и качество» предложил ограничить передвижение между регионами из-за второй волны коронавируса, сообщило 7 декабря РИА «Новости» .

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — объяснил глава Минздрава.

По его словам, такие меры могут надобиться до тех пор, пока нет возможности влиять на эпидемиологический процесс с помощью лекарств.