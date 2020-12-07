Глава Минздрава РФ предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19
Глава Минздрава РФ 7 декабря рассказал о новых возможных ограничениях из-за COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на пресс-конференции «Медицина и качество» предложил ограничить передвижение между регионами из-за второй волны коронавируса, сообщило 7 декабря РИА «Новости».
«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — объяснил глава Минздрава.
По его словам, такие меры могут надобиться до тех пор, пока нет возможности влиять на эпидемиологический процесс с помощью лекарств.
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«До того, как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», — процитировал Мурашко телеканал «360».
Напомним, в августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». По словам президента Владимира Путина, одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В октябре был зарегистрирован второй российский препарат от коронавируса. Его разработал новосибирский центр «Вектор».
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2 декабря Путин анонсировал со следующей недели масштабную вакцинацию населения от коронавируса. В первую очередь прививку получат врачи, учителя, работники социальной сферы и правоохранительных органов. Портал Юга.ру узнал у врачей и учителей, как они относятся к российской вакцине и будут ли делать прививку.
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