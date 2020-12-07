В Адыгее через приложение «Мой турист» оценили тренды региона

В Адыгее внедрили приложение «Мой турист» для изучения и продвижения популярных услуг и объектов

Над реализацией проекта работает комитет Адыгеи по туризму и курортам вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Через «Мой турист» специалисты будут видеть динамику интереса к тому или иному виду отдыха в Адыгее, анализируя популярные запросы в «Яндексе» и во «ВКонтакте».

После решения ряда технических вопросов комитет региона по туризму и курортам предоставит доступ к приложению туристическим предприятиям, чтобы выявлять и точечно работать с целевой аудиторией туристов, а также учитывать тренды при создании турпродуктов.

«Последнее обновление тепловой карты приложения показывает, что сейчас существенно возрос спрос на категорию отдыха «спа и оздоровление», а также «активный отдых и экстрим», что характерно для зимнего сезона», — отметили в комитете.

Там также добавили, что традиционно наибольший интерес из регионов к Адыгее проявляют жители Краснодарского края и Ростовской области.