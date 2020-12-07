Трамвайную линию в Восточно-Кругликовском микрорайоне пока не будут строить из-за ее дороговизны

Сегодня во время планерки в администрации глава Краснодара вспомнил, как несколько лет назад после обращения жителей улицы Московской власти решили изъять землю под строительство трамвайной линии до Петра Метальникова. По словам мэра, через полторы недели на Московской закончат пересадку лип, а сегодня-завтра власти опубликуют конкурс для подбора подрядчика, после чего начнется строительство.

Напомним, в начале декабря жители Восточно-Кругликовского микрорайона пожаловались , что по генплану их дома попали под снос из-за строительства трамвайной линии. Глава Краснодара Евгений Первышов ответил им в своем телеграм-канале, что пока не подписывал никаких решений и пообещал обсудить этот вопрос на еженедельно городской планерке, которая пройдет 7 декабря.

Восточно-Кругликовский микрорайон также требует решения проблем с инфраструктурой и пробками. В планах ремонт улиц 40-Лет победы, Черкасской, Домбайской и других, но приоритет власти отдали общественному транспорту. Первышов подчеркнул, что проекта трамвайной линии еще нет, во всяком случае он его не подписывал.

Замглавы города Артем Доронин рассказал, что проект строительства трамвайной линии считается перспективным до 2040 года, однако ранее мэр поручил начать строительство до 2023 года. По словам Доронина, сейчас проект невозможно реализовать из-за его дороговизны. Дептранспорта Краснодара предложит альтернативную схему трамвайной линии. Что касается недовольства жителей — их власти хотят пригласить к себе на этой неделе, чтобы все объяснить и показать. Первышов попросил собрать актив людей и обсудить с ними новый проект маршрута, по которому не нужно будет затрагивать такое количество участков и частных домов.

«Там более 50 участков, стоимость изъятия заоблачная. Мы не сможем мобилизовать никогда, даже при желании, такие деньги. Поэтому зря обозначали этот маршрут и закладывали в Генплан. В моем понимании, он слабо реализуемый в ближайшие 10-15 лет», — резюмировал глава города.